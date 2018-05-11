Вчені виростили на руці американки вухо: приголомшливе фото

Пластичні хірурги зі США виростили на руці пацієнтки нове вухо, яке вона втратила під час аварії ще у 19 років.

Лікарі з медичного центру Вільяма Бомонта на військовій базі міста Ель-Пасо у штаті Техас вперше провели незвичну операцію, передає прес-служба армії США.

Військовослужбовець армії США Шаміка Баррадж втратила власне вухо при аварії ще у 19 років.

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Лікарі взяли хрящову тканину з ребер жінки і вирізали з неї нове вухо. Потім вони помістили його в передпліччя пацієнтки, щоб у новому вусі проросли кровоносні судини. Завдяки цьому жінка зможе відчувати його, як і будь-яку іншу частину тіла.

Зі слів медиків, через 5 років вирощене вухо вже не можна буде відрізнити від справжнього. Шрам на руці від операції хірурги сховають за допомогою шкіри з передпліччя Шаміки Баррадж.

Вчені виростили на руці американки вухо