Вчені виростили життєздатні штучні легені та пересадили їх свиням: результати досліджень

Вченим вперше вдалося виростити в лабораторії штучні легені, які потім були імплантовані свиням.

Про це повідомляє Science News.

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Після імплантації легень тварини прожили кілька тижнів без будь-яких медичних ускладнень. Раніше штучні легені, які пересаджували гризунам, відмовляли протягом декількох годин до того, як встигали розвинути кровоносні судини.

Нові легені вирощені з клітин реципієнта, завдяки чому знижується ризик відторгнення. Якщо ефективність такого способу буде показана для людей, в подальшому це дозволить вирішити проблему з донорським матеріалом на пересадку легень, і відповідно, вирішить питання черг.

У ході експерименту вчені за допомогою суміші детергентів і цукру відокремили клітини від легенів свиней-донорів, в результаті чого вийшов 3D-каркас з міжклітинних білків. У ньому вчені стали вирощувати культуру клітин, виділених у тварин-реципієнтів. Легені росли протягом 30 днів в резервуарі біореактора, наповненого поживними розчинами.

Готові органи пересадили чотирьом свиням замість лівої легені. Свині прожили відповідно 10 годин, 14 днів, місяць і два місяці, після чого їх було вбито. Дослідники провели розтин тварин для того, щоб оцінити, наскільки добре прижилися органи. Протягом всього досліду свині не отримували імунодепресанти, але вчені не виявили ознак відторгнення пересадженого органу в жодному з випадків,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що свиня, яка прожила довше за всіх, не відчувала жодних проблем з диханням, а в її легенях оселилися бактерії, характерні для легень цих тварин.