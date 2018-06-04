Вчені виявили, хто отримує максимальне задоволення від сексу

Вчені з Технічного університету Дрездена встановили, що жінки, які особливо чутливі до запахів, отримують найбільше задоволення від заняття сексом.

У дослідженні взяло участь 42 жінки та 28 чоловіків віком від 18 до 40 років, пише Health.

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Вони оцінили чутливість до ароматів за допомогою спеціальної шкали, яка визначає рівень розпізнання специфічних ароматів.

Після цього вчені поставили усім учасникам дослідження питання з приводу їх сексуальних бажань, досвіду, частоти оргазмів, а також задоволення від сексуальної активності і майстерності в ліжку (частоти і середньої тривалості статевих зносин).

У результаті науковці не встановили залежність зв'язку між чутливістю до запахів і сексуальним бажанням або майстерністю. Проте підвищена чутливість до запахів точно була пов'язана з задоволеннями від сексуальної активності.

За даними науковців, сприйняття таких специфічних запахів тіла, як рідина з піхви, сперма і піт, збагачує емоційну складову занять сексом і збільшує рівень збудження.

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