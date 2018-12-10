Вчені виявили небезпечну недугу

Канадські вчені з університету МакГілла виявили нове генетичне імунне захворювання – комбінований імунодефіцит під час обстеження пацієнта.

Така хвороба є у двох людей у світі, пише Journal of Experimental Medicine.

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Дослідники встановили, що за розвиток хвороби відповідальний ген, який розташований у 21 хромосомі. Людина з таким діагнозом швидше піддається розвитку різних інфекцій.

Вчені змогли відкрити захворювання під час лікування громадянина Канади. Він з раннього дитинства страждав на різні грибкові та вірусні інфекції, а також на пневмонії та синусити.

У чоловіка виявили ген ICOSLG.



Вчені виявили ген ICOSLG

Схожий ген вчені виявили у дитини у минулому столітті. У хлопчика зник імунітет і до 12 років він жив у стерильному боксі. Та вчені не змогли врятувати дитину і вона померла.

Вчені не знають, як боротися з цією недугою, але завдяки інформації про генетичну особливість діагностувати недугу можна заздалегідь

За переконаннями фахівців, ICOSLG у 21 хромосомі може означати, що він відповідальний за розвиток імунодефіциту при синдромі Дауна.

Синдром Дауна – що це? Це генетичне порушення, що полягає у порушенні рівня розумового розвитку (різного ступеня), характерних рисах обличчя, вроджених вадах серця, порушеннях слуху та зору, інших медичних проблемах

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