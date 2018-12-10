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      Вчені виявили небезпечну недугу

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      Вчені виявили небезпечну недугу
      Вчені виявили небезпечну недугу / imagenesmy.com

      Канадські вчені з університету МакГілла виявили нове генетичне імунне захворювання – комбінований імунодефіцит під час обстеження пацієнта.

      Така хвороба є у двох людей у світі, пише Journal of Experimental Medicine.

      Читайте також: Імунітет може захищати ракові клітини: дослідження вчених

      Дослідники встановили, що за розвиток хвороби відповідальний ген, який розташований у 21 хромосомі. Людина з таким діагнозом швидше піддається розвитку різних інфекцій.

      Вчені змогли відкрити захворювання під час лікування громадянина Канади. Він з раннього дитинства страждав на різні грибкові та вірусні інфекції, а також на пневмонії та синусити.

      У чоловіка виявили ген ICOSLG.

      Вчені виявили ген ICOSLG
      Вчені виявили ген ICOSLG

      Схожий ген вчені виявили у дитини у минулому столітті. У хлопчика зник імунітет і до 12 років він жив у стерильному боксі. Та вчені не змогли врятувати дитину і вона померла.

      Вчені не знають, як боротися з цією недугою, але завдяки інформації про генетичну особливість діагностувати недугу можна заздалегідь

      За переконаннями фахівців, ICOSLG у 21 хромосомі може означати, що він відповідальний за розвиток імунодефіциту при синдромі Дауна.

       
      Синдром Дауна – що це?

      Це генетичне порушення, що полягає у порушенні рівня розумового розвитку (різного ступеня), характерних рисах обличчя, вроджених вадах серця, порушеннях слуху та зору, інших медичних проблемах

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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