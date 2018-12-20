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      Вчені виявили небезпечну властивість цукру

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      Вчені заявили про небезпеку цукру
      Вчені заявили про небезпеку цукру / chinimandi.com

      Усі ми знаємо: якщо вживати велику кількість цукру, то це може призвести до ожиріння та проблем зі здоров’ям. Американські вчені з Єльського університету виявили механізм, через який людина набирає вагу.

      Результати дослідження опублікували на порталі MedicalXpress.

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      Відомо, що мікрофлора кишківника відіграє ключову роль у здоров'ї людини, а її склад залежить від раціону харчування. Раніше вчені вважали, що всмоктування вуглеводів відбувається тільки в тонкому кишківнику, а цукор ніколи не досягає товстого кишківника.

      Вчені заявили про небезпеку цукру
      Вчені заявили про небезпеку цукру

      Та дослідження американських вчених показує, що цукор може впливати на мікрофлору, змінюючи її видовий склад.

      Дослідники вивчили вплив дієти з високим вмістом глюкози й фруктози на вміст корисної бактерії Bacteroides thetaiotaomicron в організмі мишей. Експеримент показав, що сахароза, яка складається з глюкози і фруктози, блокує вироблення білка Roc (regulator of colonization), який необхідний для колонізації бактерії.

      Вчені створили штам бактерій, у яких активність білка не пригнічує, і ці мікроорганізми отримали перевагу в розмноженні при дієті з високим вмістом вуглеводів

      Висновок вчених: цукор блокує активність білка, який необхідний для розмноження кишкової мікрофлори.

      Цукор змінює видовий склад мікрофлори
      Цукор змінює видовий склад мікрофлори

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: дослідження Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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