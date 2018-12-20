Вчені виявили небезпечну властивість цукру

Усі ми знаємо: якщо вживати велику кількість цукру, то це може призвести до ожиріння та проблем зі здоров’ям. Американські вчені з Єльського університету виявили механізм, через який людина набирає вагу.

Результати дослідження опублікували на порталі MedicalXpress.

Читайте також: Вчені назвали спосіб прискорити метаболізм

Відомо, що мікрофлора кишківника відіграє ключову роль у здоров'ї людини, а її склад залежить від раціону харчування. Раніше вчені вважали, що всмоктування вуглеводів відбувається тільки в тонкому кишківнику, а цукор ніколи не досягає товстого кишківника.



Вчені заявили про небезпеку цукру

Та дослідження американських вчених показує, що цукор може впливати на мікрофлору, змінюючи її видовий склад.

Дослідники вивчили вплив дієти з високим вмістом глюкози й фруктози на вміст корисної бактерії Bacteroides thetaiotaomicron в організмі мишей. Експеримент показав, що сахароза, яка складається з глюкози і фруктози, блокує вироблення білка Roc (regulator of colonization), який необхідний для колонізації бактерії.

Вчені створили штам бактерій, у яких активність білка не пригнічує, і ці мікроорганізми отримали перевагу в розмноженні при дієті з високим вмістом вуглеводів

Висновок вчених: цукор блокує активність білка, який необхідний для розмноження кишкової мікрофлори.



Цукор змінює видовий склад мікрофлори

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.