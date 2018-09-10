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Вчені виявили несподіваний симптом хвороби Альцгеймера

1987 Читать новость на русском
Денна сонливість може свідчити про хворобу Альцгеймера
Денна сонливість може свідчити про хворобу Альцгеймера / labblog.uofmhealth.org

Американські дослідники з Університету Джонса Хопкінса з'ясували, що денна сонливість у людей похилого віку може бути симптомом розвитку хвороби Альцгеймера.

Результати дослідження опублікували на EurekAlert!.

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Такі чинники як дієта, фізичні навантаження і пізнавальна активність визнані важливими складовими для профілактики хвороби Альцгеймера. За словами доцента університету Адама Спира, сюди ж можна додати і хороший сон.

Хороший сон є фактором профілактики хвороби Альцгеймера
Хороший сон є фактором профілактики хвороби Альцгеймера

Експеримент з тисячами добровольців науковці вели з 1958 року. Зокрема, люди в різні роки проходили тестування, медичні обстеження і так далі.

Дослідники ідентифікували 123 добровольці, які пройшли опитування, а через 16 років – томографію з (PiB).
Фахівці зробили висновок, що у тих, що скаржилися на часту дрімоту схильність до хвороби Альцгеймера була майже в три рази вище, ніж у тих, хто украй рідко відчував денну сонливість.

Учені вважають, що такі результати пояснюються тим, що денна сонливість є результатом поганого нічного сну, який в хронічній формі сприяє утворенню бета-амілоїдів через невідомий доки механізм.

via GIPHY

Висновок вчених такий: денна сонливість може бути симптомом хвороби Альцгеймера. Проте доки дослідники не можуть виключити можливість, що самі бляшки могли викликати сонливість.

Для чого проводиться томографія з (PiB)? Томографію з використанням хімічного з'єднання Pittsburgh B (PiB) проводять для того, щоб ідентифікувати бета-амілоїдні бляшки, що є ознакою хвороби Альцгеймера.

Що таке хвороба Альцгеймера?Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

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Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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