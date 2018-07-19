Вчені виявили нову небезпеку м'яса

Хімічні речовини, які використовують при приготуванні м'ясних продуктів, підвищують ризик розвитку маніакального синдрому.

90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.

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Та вчені Університету Джонса Хопкінса у США з'ясували ще одну небезпеку м'яса, передає MedicalXpress.

Вони проаналізували зібрані протягом 10 років дані про стан здоров'я та дієт 1101 людини у віці від 18 до 65 років, які були здоровими або страждали від психічних захворювань.

Пацієнти з маніакальним синдромом у 3,5 раза частіше вживали в їжу м'ясо, ніж добровольці без розладів.

Окрім того, через часте споживання м'ясних продуктів розвивались біполярні розлади, шизоаффективний психоз (симптоми шизофренії і афективного розладу) та депресія.

Також вчені провели експерименти на щурах, яких годували консервованими м'ясопродуктами. Досліди показали, що нітрати, які містяться у цих продуктах, протягом всього 2 тижнів експериментів спричинили у тварин гіперактивність, характерну для маніакального синдрому.

Що таке маніакальний синдром? Це психічний розлад, викликаний без об'єктивних причин. Для нього характерні такі симптоми: патологічно підвищений настрій (гіпертимія), підвищення розумової (тахіпсихія) і рухової активності.



Часто напади захворювання спостерігаються разом з біполярним розладом, крім того, синдром може бути викликаний прийомом ліків, наркотиків і навіть розвинутися після хірургічної операції.

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