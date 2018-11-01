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      Вчені виявили нову небезпеку вживання солі

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      Вчені виявили нову небезпеку вживання солі
      Вчені виявили нову небезпеку вживання солі / unsplash.com

      Вживання великої кількості солі може призвести до розвитку розсіяного склерозу.

      Навесні 2018 року науковці Імперського коледжу Лондона у Великобританії та Північно-Західного університету в США виявили, що вживання великої кількості солі може бути небезпечно для людей з підвищеним тиском незалежно від того, чи ведуть вони здоровий спосіб життя.

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      Та вчені з Єльського університету заявили про те, що вживання великої кількості солі є одним з факторів розвитку розсіяного склерозу, повідомляє MedicalXpress.

      У новому дослідженні вчені намагалися зрозуміти, яким чином сіль пов'язана з розвитком цього аутоімунного захворювання.

      У результаті дослідники встановили, що при підвищеній концентрації солі в організмі в клітинах відбувається активація сигнального шляху Wnt, одним з компонентів якого є білок β-катенин.

      Це призводить до порушення роботи регуляторних Т-клітин, які виробляють цитокіни інтерферон-гамма та інтерлейкін-10. Дисбаланс у цих цитокинах призводить до запальних процесів, що вражає центральну нервову систему.

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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