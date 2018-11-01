Вчені виявили нову небезпеку вживання солі

Вживання великої кількості солі може призвести до розвитку розсіяного склерозу.

Навесні 2018 року науковці Імперського коледжу Лондона у Великобританії та Північно-Західного університету в США виявили, що вживання великої кількості солі може бути небезпечно для людей з підвищеним тиском незалежно від того, чи ведуть вони здоровий спосіб життя.

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Та вчені з Єльського університету заявили про те, що вживання великої кількості солі є одним з факторів розвитку розсіяного склерозу, повідомляє MedicalXpress.

У новому дослідженні вчені намагалися зрозуміти, яким чином сіль пов'язана з розвитком цього аутоімунного захворювання.

У результаті дослідники встановили, що при підвищеній концентрації солі в організмі в клітинах відбувається активація сигнального шляху Wnt, одним з компонентів якого є білок β-катенин.

Це призводить до порушення роботи регуляторних Т-клітин, які виробляють цитокіни інтерферон-гамма та інтерлейкін-10. Дисбаланс у цих цитокинах призводить до запальних процесів, що вражає центральну нервову систему.

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