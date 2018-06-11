Вчені виявили, що магнітні поля сповільнюють еволюцію Стовпів Творіння

Астрономи виявили слабкі магнітні поля в Стовпах Творіння, які розташовані в туманності Орла. На думку науковців, ці магнітні поля можуть сповільнювати перетворення хмар в кометні глобули.

Про це повідомляється в журналі Astrophysical Journal Letters.

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Стовпи Творіння вперше потрапили на знімки телескопа Hubble в 1995 році. Вони розташовані в семи тисячах світлових років від Землі. Це залишки центральної частини газопилової туманності Орла в сузір'ї Змії, і складаються вони, як і вся туманність, переважно з холодного молекулярного водню і пилу. Такі колони, як в Стовпах Творіння, часто зустрічаються в областях, де формуються зірки високої маси – більше восьми сонячних мас.



Стовпи Творіння (фото зроблене телескопом Hubble)

Щоб краще зрозуміти процеси, які відбуваються всередині Стовпів Творіння, дослідники вирішили виміряти магнітне поле в найщільніших його частинах. Для цього вони використовували поляриметр, встановлений на телескопі James Clerk Maxwell Telescope на Гавайських островах. В результаті дослідники отримали значення індукції 170 – 320 мікрогаусс, але примітним виявилося не це. З'ясувалося, що магнітні поля всередині Стовпів Творіння розташовуються під різними кутами по відношенню до оточуючого їх простору, що пояснює незвичайні обриси хмар газу.



Схематичне зображення орієнтації магнітних полів в Стовпах Творіння

Відкриття говорить про те, що Стовпи Творіння еволюціонували під дією магнітних полів і утримуються разом завдяки їм же. Сформовані в них зірки могли народитися в результаті колапсу окремих згустків, які сповільнювали свій рух також через вплив полів, в результаті чого і з'явилися витягнуті колони.

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Крім того, відомо, що в майбутньому Стовпи Творіння повинні перетворитися в кометну глобулу – темну туманність з витягнутим хвостом, яка утворюється під впливом випромінювання гарячих зірок поблизу. Однак цей процес, ймовірно, також сповільнюється магнітними полями.

Відкриття має допомогти з'ясувати, як в подібних структурах відбувається утворення зірок. Ймовірно, подібні магнітні поля існують і в інших скупченнях газу, де формуються світила.

Що таке Стовпи Творіння? Це величезні стовпи концентрованого пилу і газу, що розміщуються навколо порожнини в центрі. Вони розташовуються в туманності Орла та були сфотографовані в 1995 році за допомогою телескопа Hubble.



Стовпи Творіння нагадують іншу область зореутворення, розташовану в сузір'ї Кассіопеї, позначення якої W5, а називається вона Гори Творіння. Варто зазначити, що Стовпи Творіння досить популярний об'єкт, який не раз потрапляв на знімки телескопів. Зовсім недавно астрономи з ESO отримали тривимірне зображення Стовпів і змогли виявити четверту колону, яку не було видно на фотографіях, зроблених телескопом Hubble.

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