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      Вчені виявили, як боротися з особливо небезпечними видами раку

      758 Читать новость на русском
      Як боротися з особливо небезпечними видами раку
      Як боротися з особливо небезпечними видами раку / https://www.makingdifferent.com

      Американські вчені з Університету Техасу в Х'юстоні з'ясували, що нормалізація циркадних ритмів дозволяє придушити зростання особливо небезпечних ракових пухлин печінки.

      Про це пише MedicalXpress.

      Читайте також: Які продукти запобігають раку та уповільнюють процеси старіння

      Вчені виявили, як боротися з особливо небезпечними видами раку
      Вчені виявили, як боротися з особливо небезпечними видами раку

      Експерименти показали, що збільшення активності гена BMAL1, який бере участь у формуванні циркадного ритму, призводить до загибелі злоякісних клітин в організмі.

      Вчені переконані, що правильний добовий ритм збільшує тривалість життя організму і зменшує ризик раку. І навпаки, – порушення біоритмів, навпаки, провокує розвиток серйозних захворювань.

      Дослідники виявили, що половину клітин печінки виробляє білок, що призводить до порушення циркадних ритмів.

       
      Циркадні ритми – що це?
      Це коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі.

      У тому числі вони містять обмін речовин, сон, неспання, прийом і засвоєння їжі, що залежать від режиму дня.

      Нормалізація циркадних ритмів перешкоджає виникненню раку
      Нормалізація циркадних ритмів перешкоджає виникненню раку

      Висновок фахівців: нормалізація циркадних ритмів перешкоджає виникненню раку.

      До слова, британські вчені Бірмінгемського університету протестували рідину, що зафарбовує ракові клітини в рожевий колір та підсвічує їх флуоресцентним світлом.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: дослідження Здоров'я Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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