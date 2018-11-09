Американські вчені з Університету Техасу в Х'юстоні з'ясували, що нормалізація циркадних ритмів дозволяє придушити зростання особливо небезпечних ракових пухлин печінки.

Про це пише MedicalXpress.

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Вчені виявили, як боротися з особливо небезпечними видами раку

Експерименти показали, що збільшення активності гена BMAL1, який бере участь у формуванні циркадного ритму, призводить до загибелі злоякісних клітин в організмі.

Вчені переконані, що правильний добовий ритм збільшує тривалість життя організму і зменшує ризик раку. І навпаки, – порушення біоритмів, навпаки, провокує розвиток серйозних захворювань.

Дослідники виявили, що половину клітин печінки виробляє білок, що призводить до порушення циркадних ритмів.

Циркадні ритми – що це? Це коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі.



У тому числі вони містять обмін речовин, сон, неспання, прийом і засвоєння їжі, що залежать від режиму дня.



Нормалізація циркадних ритмів перешкоджає виникненню раку

Висновок фахівців: нормалізація циркадних ритмів перешкоджає виникненню раку.

До слова, британські вчені Бірмінгемського університету протестували рідину, що зафарбовує ракові клітини в рожевий колір та підсвічує їх флуоресцентним світлом.

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