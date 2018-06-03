Вчені виявили, як зменшити депресію та покращити роботу мозку

Когнітивне тренування може зменшити депресію та відновити структуру мозку після черепно-мозкової травми.

Таке дослідження провели у центрі BrainHealth при Техаському університеті (The University of Texas) в Далласі.

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Показники головного мозку учасників дослідження були зібрані перед тримісячним дослідженням та після нього. Загалом навчальні програми з 12 одногодинних сесій протягом восьми тижнів, які містили вікторини, домашні завдання і проекти для виконання в невеликих групах.

Всі учасники групи, у яких спостерігалася депресія, показали значно зменшені симптоми. Після навчання у них покращилися когнітивні здібності.

Вчені припустили, що покращення регуляції емоцій також може бути пов'язана зі зменшенням депресії. Зниження депресивних симптомів корелювало зі збільшенням префронтальної кори головного мозку, яка відповідальна за виконавчі функції, які необхідні для емоційного контролю, і зменшенням аномально підвищеного нейронного зв'язку в цій області мозку.

До слова, біполярні розлади, депресія, поганий настрій та інші порушення, пов'язані з емоціями, найчастіше стаються через порушення добових ритмів активності і відпочинку.

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