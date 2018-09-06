Вчені виявили загадковий об'єкт, який рухається із дуже високою швидкістю

Астрономи виявили струмінь частинок, який був випущений під час зіткнення та злиття двох нейтронних зірок. Це явище вчені зафіксували в серпні 2017 року та дали йому назву GW170817.

Про це йдеться в прес-релізі EurekAlert!.

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Хоча власна швидкість струменя лише трохи менша за швидкість світла, під час спостереження із Землі виникає ілюзія, що джет переміщується в 4 рази швидше за світло.

Відзначимо, що спостереження проводилися за допомогою радіоінтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA) – антенної решітки з наддовгими базами, що складається з 10 радіотелескопів. Через 75 днів після злиття нейтронних зірок вчені виявили область, яка випускає радіовипромінювання, і вона переміщалася настільки швидко, що її можна було назвати джетом – надшвидким струменем плазми.

За словами вчених, струмінь дуже вузький, він відхиляється лише на 20 градусів від лінії, що з'єднує нейтронні зірки і Землю. Невеликий кут є причиною ілюзії надсвітлового руху, проте справжня швидкість джета дуже висока і становить понад 97% швидкості світла.

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