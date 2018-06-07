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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вчені визначили, які обійми з роботом більше подобаються людям

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Які обійми з робом найбільше подобаються людям
Які обійми з робом найбільше подобаються людям / IEEE Spectrum

Німецькі інженери навчили робота обійматися і визначили, які саме обійми найбільше подобаються людям. Виявилося, що люди надають перевагу міцним обіймам з м'яким роботом, який відпускає їх одразу після того, як це зробили вони самі.

Про це повідомляє IEEE Spectrum.

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Алексіс Блок та Катерін Кюхенбекер з Інституту інтелектуальних систем суспільства Макса Планка навчили робота обніматися і вивчили, як будова робота і його поведінка впливає на емоції людей. За основу вони взяли двурукого робота Willow Garage PR 2, якого часто використовують в подібних дослідницьких проектах.

Дослідження проводилося на 30 добровольцях, кожен з яких 12 разів обіймався з роботом. Під час перших трьох сеансів дослідники змінювали конфігурацію робота, додаючи йому м'які елементи з піни і тканини, а також підігрів. У наступні рази автори змінювали поведінку робота: силу притиснення людини і час, через який він розводить руки назад (відразу після обіймів, одночасно з людиною або через кілька секунд після цього).

Дослідники порівняли сприйняття робота людьми до і після експерименту. З'ясувалося, що після обіймів добровольці оцінили всі емоційні характеристики, такі як довіра до робота і схвалення його присутності, вище, ніж до цього.

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Крім того, учасникам більше сподобалося, коли робот був м'яким, а наявність або відсутність підігріву не сильно вплинула на сприйняття. Також автори з'ясували, що людям трохи більше подобаються більш міцні обійми і обійми, при яких робот відпускає людину одночасно з нею або пізніше.

Реакція людей на обійми з м'яким роботом – дивіться відео

 

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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