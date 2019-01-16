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      Вчені визнали неефективний популярний засіб від старіння

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      Вітамін D не допомагає
      Вітамін D не допомагає / pixabay.com

      Науковці спростували корисність одного з методів боротьби зі старінням – прийому вітаміну D у вигляді харчових добавок, які вживають літні люди.

      У новому дослідженні йдеться, що прийом вітаміну D в літньому віці не збільшує міцність кісток і не зменшує ризик травмонебезпечних падінь, повідомляє MedicalXpress.

      Читайте також: Чи потрібно приймати вітамін D: пояснення Супрун

      У дослідженні взяли участь 4 тисячі осіб віком 70 років і старше. Всі добровольці були розділені на кілька груп залежно від прийнятої ними дози вітаміну D.

      Вітамін Д
      Вітамін D не продовжує життя 

      Його вводили в організм раз на місяць протягом року (300, 600 або 1200 мікрограмів залежно від групи). Виявилося, що між трьома групами, в яких приймали вітамін D, не було жодної різниці, незалежно від прийнятих доз. За словами вчених, у літніх людей спостерігається дефіцит вітаміну D, проте високі дози не чинять додаткового ефекту.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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