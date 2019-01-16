Вчені визнали неефективний популярний засіб від старіння

Науковці спростували корисність одного з методів боротьби зі старінням – прийому вітаміну D у вигляді харчових добавок, які вживають літні люди.

У новому дослідженні йдеться, що прийом вітаміну D в літньому віці не збільшує міцність кісток і не зменшує ризик травмонебезпечних падінь, повідомляє MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 4 тисячі осіб віком 70 років і старше. Всі добровольці були розділені на кілька груп залежно від прийнятої ними дози вітаміну D.



Вітамін D не продовжує життя

Його вводили в організм раз на місяць протягом року (300, 600 або 1200 мікрограмів залежно від групи). Виявилося, що між трьома групами, в яких приймали вітамін D, не було жодної різниці, незалежно від прийнятих доз. За словами вчених, у літніх людей спостерігається дефіцит вітаміну D, проте високі дози не чинять додаткового ефекту.

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