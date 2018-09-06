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Вчені вказали на помилку харчування майбутніх батьків

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Назвали помилку в раціоні майбутніх батьків
Назвали помилку в раціоні майбутніх батьків / stil.kurir.rs

На здоров’я майбутньої дитини впливає не лише спосіб життя, а й харчування батьків. З цієї метою вчені вирішили перевірити, чого варто уникати, щоб малюк народився здоровим.

Дослідження провели в Університеті Ноттінгема (University of Nottingham), йдеться на сайті закладу.

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Дослідження показало, що під час зачаття дієта і здоров'я батька можуть впливати на довгострокове зростання і метаболічне здоров'я його потомства.

Самців гризунів годували продуктами із низьким вмістом білків. У результаті чого їх потомство страждало ожирінням з симптомами діабету 2 типу.  Також у них спостерігалося зниження експресії генів, які регулюють метаболізм жиру.

Якої помилки допускаються майбутні батьки
Якої помилки допускаються майбутні батьки

Проте вчені переконують, що на здоров'я потомства впливає як якість генетичної інформації батька, що передали у спермі під час зачаття, так і середовище матки у матері, в якої буде розвиватися ембріон.

Висновок вчених такий: недостатня кількість білка може погіршити якість сперматозоїдів, що вплине на метаболічне здоров’я потомства.

Брак білка може погіршити якість сперматозоїдів
Брак білка може погіршити якість сперматозоїдів

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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