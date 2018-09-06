Вчені вказали на помилку харчування майбутніх батьків
На здоров’я майбутньої дитини впливає не лише спосіб життя, а й харчування батьків. З цієї метою вчені вирішили перевірити, чого варто уникати, щоб малюк народився здоровим.
Дослідження провели в Університеті Ноттінгема (University of Nottingham), йдеться на сайті закладу.
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Дослідження показало, що під час зачаття дієта і здоров'я батька можуть впливати на довгострокове зростання і метаболічне здоров'я його потомства.
Самців гризунів годували продуктами із низьким вмістом білків. У результаті чого їх потомство страждало ожирінням з симптомами діабету 2 типу. Також у них спостерігалося зниження експресії генів, які регулюють метаболізм жиру.
Якої помилки допускаються майбутні батьки
Проте вчені переконують, що на здоров'я потомства впливає як якість генетичної інформації батька, що передали у спермі під час зачаття, так і середовище матки у матері, в якої буде розвиватися ембріон.
Висновок вчених такий: недостатня кількість білка може погіршити якість сперматозоїдів, що вплине на метаболічне здоров’я потомства.
Брак білка може погіршити якість сперматозоїдів
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