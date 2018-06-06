Вчені вперше створили молекулу-вбивцю, яка руйнує мозок

Молекулярні біологи з США зуміли синтезувати перший штучний пріон людини, що допоможе у боротьбі з подібними захворюваннями.

Наразі пріонні хвороби, які вражають мозок, є невиліковними, пише MedicalXpress. Серед найпоширеніших хвороб – це хвороба Кройцфельда — Якоба.

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В ході нової роботи дослідникам вдалося створити патогенний для людини пріон з генетично модифікованого білка PrP, ДНК якого була впроваджена в бактерію Escherichia coli. Він є руйнівним для мозку людини.

Біологи також виявили, що білок гангліозид GM1, який бере участь в регенерації нервових тканин, сприяє розмноженню пріонів і передачі хвороби хвороби від здорової людини до хворої.

До слова, шведські вчені виявили стратегії, через які ракові клітини виживають при різних методах лікування.

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Що таке пріони? Це особливий клас інфекційних агентів, що являють собою білки з аномальною структурою. Вони викликають важкі захворювання центральної нервової системи у тварин і людей.