20:09
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені вперше створили молекулу-вбивцю, яка руйнує мозок

236 Читать новость на русском
Вчені створили першу молекулу, яка руйнує мозок
Вчені створили першу молекулу, яка руйнує мозок / sokhop.com

Молекулярні біологи з США зуміли синтезувати перший штучний пріон людини, що допоможе у боротьбі з подібними захворюваннями.

Наразі пріонні хвороби, які вражають мозок, є невиліковними, пише MedicalXpress. Серед найпоширеніших хвороб – це хвороба Кройцфельда — Якоба.

Читайте також: Засоби гігієни можуть викликати рак, – вчені

В ході нової роботи дослідникам вдалося створити патогенний для людини пріон з генетично модифікованого білка PrP, ДНК якого була впроваджена в бактерію Escherichia coli. Він є руйнівним для мозку людини.

Біологи також виявили, що білок гангліозид GM1, який бере участь в регенерації нервових тканин, сприяє розмноженню пріонів і передачі хвороби хвороби від здорової людини до хворої.

До слова, шведські вчені виявили стратегії, через які ракові клітини виживають при різних методах лікування.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що таке пріони? Це особливий клас інфекційних агентів, що являють собою білки з аномальною структурою. Вони викликають важкі захворювання центральної нервової системи у тварин і людей.

Теги: Здоров'я дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 61
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 439
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2920
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2658
День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні, 13:01 День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Юліана Вінтюк 4722
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук