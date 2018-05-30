Вчені встановили одну з причин розвитку шизофренії

Міжнародна група науковців у ході дослідження встановила, що низка генів, яка пов’язана з ризиком розвитку шизофренії, впливає на стан плаценти під час вагітності.

Відтак, патології плаценти можуть бути однією з причин психічного захворювання, пише Nature Medicine.

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Вчені проаналізували результати генетичного аналізу приблизно 2,8 тисячі людей з США, Німеччини, Італії та Японії. Вони порівняли дані у людей з шизофренією та інформацією про те, як проходила вагітність.

З'ясувалося, що при наявності генетичної схильності серйозні ускладнення вагітності та пологів значно підвищували ризик розвитку шизофренії у дитини. При однаковому генетичному ризику серйозні ускладнення збільшували ймовірність захворювання приблизно в п'ять разів.

При вивченні зразків плаценти у тих, хто зіткнувся з ускладненнями під час вагітності та пологів, гени, які пов’язані з шизофренією набагато частіше експресувалися у тканини плаценти. У таких людей частіше зустрічалися патології плаценти – до прикладу, запалення.

Британські вчені дослідили, що шизофренія і психози зачіпають не лише мислення і емоційні реакції. Таке захворювання негативно впливає на багатьох органах організму.