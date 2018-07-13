Вчені встановили причину особливо небезпечного раку

Науковці з Великобританії в результаті експерименту встановили причину виникнення раку передміхурової залози.

Рак простати є однією з головних причин смерті у чоловіків, пише MedicaXpress.

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Вчені з Університету Кардіффа виявили мутацію, яка пов’язана з поганим прогнозом для пацієнтів з цим захворюванням.

Ці зміни сприяють розвитку агресивної форми злоякісних пухлин, так званого кастраційно-резистентного раку передміхурової залози.

Люди з цим діагнозом спочатку добре реагують на гормональну терапію, через яку зменшується концентрація чоловічих гормонів. Але вже приблизно за 2-3 роки майже у всіх хворих розвивається кастраційно-резистентна пухлина, яка практично невиліковна.

Науковці виявили, що коли пухлинним клітинам давали мутацію у гени PIK3CA, вони швидко утворювали пухлини, які розвивали стійкість до гормональної терапії.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.