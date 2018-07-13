00:32
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 15°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
  • вівторок
    21°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вчені встановили причину особливо небезпечного раку

696 Читать новость на русском
Вчені встановили причину раку передміхурової залози
Вчені встановили причину раку передміхурової залози / Фото з вільних джерел

Науковці з Великобританії в результаті експерименту встановили причину виникнення раку передміхурової залози.

Рак простати є однією з головних причин смерті у чоловіків, пише MedicaXpress.

Читайте також: Науковці знайшли нову причину невиліковності раку

Вчені з Університету Кардіффа виявили мутацію, яка пов’язана з поганим прогнозом для пацієнтів з цим захворюванням.

Ці зміни сприяють розвитку агресивної форми злоякісних пухлин, так званого кастраційно-резистентного раку передміхурової залози.

Люди з цим діагнозом спочатку добре реагують на гормональну терапію, через яку зменшується концентрація чоловічих гормонів. Але вже приблизно за 2-3 роки майже у всіх хворих розвивається кастраційно-резистентна пухлина, яка практично невиліковна.

Науковці виявили, що коли пухлинним клітинам давали мутацію у гени PIK3CA, вони швидко утворювали пухлини, які розвивали стійкість до гормональної терапії.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Ліки Онкозахворювання Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку
13 липня, 23:07 Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку
2224
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
13 липня, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 298
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
1874
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
13 липня, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 737
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
13 липня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 719
Готуйтесь до глобального похолодання: на вихідні буде кусючий мороз
 22 січня , 14:08
На Донбасі ліквідували молодого зрадника України: опубліковано фото
 1 травня , 09:06
Помер відомий український хореограф Микола Бойченко
 2 червня , 17:29
ЗМІ оприлюднили неочікувану деталь про затриману за напад на "кіборга" Вербича
7 травня , 16:49
Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб
 5 червня , 23:29
Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення
 22 травня , 23:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук