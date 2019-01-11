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      Вчені встановили взаємозв'язок між "пивним животом" і небезпечною хворобою

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      Хвороба Альцгеймера може виникати через надлишок жиру в області живота
      Хвороба Альцгеймера може виникати через надлишок жиру в області живота / pixabay.com

      Британські вчені з Університету Лафборо знайшли небезпечну залежність між "пивним животом" і ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

      Про це повідомляє Daily Mail.

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      Вчені дійшли висновку, що надлишковий жир, особливо в районі живота, може бути пов'язаний зі зменшенням розміру мозку, що в свою чергу асоціюється з високим ризиком зниження пам'яті та розвитком хвороби Альцгеймера та інших дегенеративних захворювань. 

       
      Хвороба Альцгеймера – що це?
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги.

      Дослідники проаналізували дані майже 10 тисяч осіб у Великобританії віком близько 55 років. Їм не вдалося визначити причинно-наслідковий зв'язок: чи веде ожиріння до змін в мозку, або навпаки, зміни в мозку є причиною ожиріння у старіючих людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я хвороба Альцгеймера Ожиріння Лікування
      Джерело: 24 Канал
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