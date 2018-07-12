23:09
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вчені встановили, як виникає хвороба Альцгеймера

1076 Читать новость на русском
Як виникає хвороба Альцгеймера
Як виникає хвороба Альцгеймера / robertneralich.com

Вчені з США змогли зафіксувати та детально розглянути момент появи хвороби Альцгеймера.

Відповіде дослідження американських дослідників з Південно-Західного Медичного центру Техаського Університету опубліковане в журналі eLife.

Читайте також: Популярні ліки захищають мозок від проявів хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера починається з молекулярних змін здорового тау-білка, який стає токсичним. А це провокує нетипову поведінку для тау-білків – вони починають злипатися, утворюючи руйнують нейрони смертоносні нейрофібрилярні клубки. Ті самі, які виявив німецький невролог Алоїс Альцгеймер.



За словами автора нового дослідження Марка Даймонда, результати їх роботи – це "великий вибух" в вивченні тау-білка, бо "вперше вдалося заглянути у початок хвороби".

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникненняхвороби Альцгеймера або уповільнити її.

Що таке хвороба Альцгеймера? це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно - вона потребує постійного нагляду, допомоги з боку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здоров'я дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
сьогодні, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 55
Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
сьогодні, 22:04 Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
1741
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
889
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
сьогодні, 22:01 Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
Олексій Чибісов 1032
Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана: фото і відео
 9 березня , 19:11
Красиві привітання на Старий Новий рік і Василя
 13 січня , 17:15
Волкер прокоментував можливий наступ Росії на Донбасі найближчим часом
 14 квітня , 23:51
У центрі Києва з гранатомета розстріляли ресторан: деталі та фото
 8 березня , 08:25
Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб
 5 червня , 23:29
Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення
 22 травня , 23:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук