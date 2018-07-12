Вчені встановили, як виникає хвороба Альцгеймера

Вчені з США змогли зафіксувати та детально розглянути момент появи хвороби Альцгеймера.

Відповіде дослідження американських дослідників з Південно-Західного Медичного центру Техаського Університету опубліковане в журналі eLife.

Читайте також: Популярні ліки захищають мозок від проявів хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера починається з молекулярних змін здорового тау-білка, який стає токсичним. А це провокує нетипову поведінку для тау-білків – вони починають злипатися, утворюючи руйнують нейрони смертоносні нейрофібрилярні клубки. Ті самі, які виявив німецький невролог Алоїс Альцгеймер.





За словами автора нового дослідження Марка Даймонда, результати їх роботи – це "великий вибух" в вивченні тау-білка, бо "вперше вдалося заглянути у початок хвороби".

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникненняхвороби Альцгеймера або уповільнити її.

Що таке хвороба Альцгеймера? це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно - вона потребує постійного нагляду, допомоги з боку.