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Вчені встановили, які люди схильні до інсультів та захворювань серця

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Люди, які страждають на екзему, схильні до інсультів
Люди, які страждають на екзему, схильні до інсультів / medicalnewstoday.com

Британські вчены встановили, що більш схильні до серцево-судинних захворювань та інсультів люди, які страждають на екзему.

Науковці проаналізували дані понад 380 тисяч осіб віком від 45 років з атопічною екземою, пише British Medical Journal.

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Вони порівняли їх з даними здорових людей такого ж віку. Дослідження тривало 5 років.

Вчені прийшли до висновку, що у людей, які страждають на екзему, на 20% вищий шанс отримати інсульт, на 20-50% – нестабільну стенокардію, серцевий напад. У них на 70% збільшується ризик розвитку серцевої недостатності.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

Що таке екзема? Це гостре чи хронічне незаразливе запальне захворювання шкіри. Симптоми захворювання – печіння, свербінням. За різними підрахунками, екзема зустрічається майже у кожного десятого жителя планети.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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