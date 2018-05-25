Вчені встановили, які люди схильні до інсультів та захворювань серця

Британські вчены встановили, що більш схильні до серцево-судинних захворювань та інсультів люди, які страждають на екзему.

Науковці проаналізували дані понад 380 тисяч осіб віком від 45 років з атопічною екземою, пише British Medical Journal.

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Вони порівняли їх з даними здорових людей такого ж віку. Дослідження тривало 5 років.

Вчені прийшли до висновку, що у людей, які страждають на екзему, на 20% вищий шанс отримати інсульт, на 20-50% – нестабільну стенокардію, серцевий напад. У них на 70% збільшується ризик розвитку серцевої недостатності.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

Що таке екзема? Це гостре чи хронічне незаразливе запальне захворювання шкіри. Симптоми захворювання – печіння, свербінням. За різними підрахунками, екзема зустрічається майже у кожного десятого жителя планети.