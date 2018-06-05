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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вчені встановили, який чай може захистити від інфаркту

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Зелений чай захистить від інфаркту
Зелений чай захистить від інфаркту / unsplash.com

Науковці пов’язали молекули зеленого чаю зі зниженням ризику розвитку раку та нейродегенеративних захворювань.

Все тому, що у зеленому чаї містяться молекули складного флавоноїду, галлату епігаллокатехіну (EGCG), пише Journal of Biological Chemistry.

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Цей флавоноїд може уповільнити формування бляшок, що закупорюють коронарні судини, які в найгіршому випадку здатні призвести до інфаркту.

EGCG впливає на аполіпопротеїн А1 (apoA-I), білок-носій "хорошого холестерину". "Чистий" протеїн apoA-I накопичується з часом, а при деяких умовах може стимулювати відрив накопичених на стінках судин білкових бляшок – саме так "запускається" інфаркт.

Професор Ланкастерського університету Девід Міддлтон додав apoA-I в чай і спробували це нагріти у мікрохвильовій машині. У висновку EGCG зв'язується з білковими нитками і стимулює їхнє руйнування з утворенням нешкідливих фрагментів.

via GIPHY

До слова, інфаркт хоч і вважається одним з найнебезпечніших станів, але це ще не вирок. Після перенесення серцевого нападу потрібно максимально налаштуватися на позитив і взяти курс на одужання.

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Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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