Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей

Вчений з Китаю стверджує, що створив перших в світі генетично модифікованих дітей – на світ з'явилися дві дівчинки, які "налаштовані" на відторгнення ВІЛ-інфекції.

Про це повідомляє Associated Press.

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Вчений з Шеньчженя Хе Янкуй заявив, що що дівчата-близнючки пройшли через редактуру ДНК за допомогою нового потужного інструменту, здатного переписувати деякі фрагменти геному. Дана робота була проведена з метою надати цим ГМО-дітям повний захист від інфекції ВІЛ, яка може перерости в невиліковний СНІД.



Науковці створили ГМО-дітей

Дослідник розповів, що вплинув генетичною модифікацією на ембріони декількох пар під час лікування безпліддя, і в ході однієї вагітності справа зайшла досить далеко. Метою дослідження стало не лікування або запобігання спадкових хвороб, а створення в організмі людини резистентності проти інфекцій, включаючи ВІЛ. Він заявив, що батьки дівчинки дали повну згоду на це, однак вони відмовилися назвати свої імена.

Відзначимо, що генетична модифікація людини заборонена в багатьох країнах світу, так як її вважають неетичною з наукової і моральної точки зору.

Що таке ГМО? Це організми, у яких спадковий генетичний матеріал змінений у неприродних умовах. Врожай такої культури буде набагато кращим, ніж у культури вирощеної природно, проте вживання ГМО-продуктів може стати причиною послаблення імунітету та виникнення різноманітних алергічних реакцій. Часто такі продукти містять багато токсинів. Регулярне вживання ГМО-продуктів може спричинити виникнення стійкості організму до антибіотиків.

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