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      Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей

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      Хе Янкуй вчений, який займається ГМО
      Хе Янкуй вчений, який займається ГМО / ap.org

      Вчений з Китаю стверджує, що створив перших в світі генетично модифікованих дітей – на світ з'явилися дві дівчинки, які "налаштовані" на відторгнення ВІЛ-інфекції.

      Про це повідомляє Associated Press.

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      Вчений з Шеньчженя Хе Янкуй заявив, що що дівчата-близнючки пройшли через редактуру ДНК за допомогою нового потужного інструменту, здатного переписувати деякі фрагменти геному. Дана робота була проведена з метою надати цим ГМО-дітям повний захист від інфекції ВІЛ, яка може перерости в невиліковний СНІД.

      Науковці створили ГМО-дітей
      Науковці створили ГМО-дітей

      Дослідник розповів, що вплинув генетичною модифікацією на ембріони декількох пар під час лікування безпліддя, і в ході однієї вагітності справа зайшла досить далеко. Метою дослідження стало не лікування або запобігання спадкових хвороб, а створення в організмі людини резистентності проти інфекцій, включаючи ВІЛ. Він заявив, що батьки дівчинки дали повну згоду на це, однак вони відмовилися назвати свої імена.

      Відзначимо, що генетична модифікація людини заборонена в багатьох країнах світу, так як її вважають неетичною з наукової і моральної точки зору.

      Що таке ГМО? Це організми, у яких спадковий генетичний матеріал змінений у неприродних умовах. Врожай такої культури буде набагато кращим, ніж у культури вирощеної природно, проте вживання ГМО-продуктів може стати причиною послаблення імунітету та виникнення різноманітних алергічних реакцій. Часто такі продукти містять багато токсинів. Регулярне вживання ГМО-продуктів може спричинити виникнення стійкості організму до антибіотиків.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Китай Діти СНІД ВІЛ
      Джерело: 24 Канал
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