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      Вчені забили на сполох щодо компонента, який міститься у мийних засобах

      2309 Читать новость на русском
      Чим небезпечний триклозан
      Чим небезпечний триклозан / learn.compactappliance.com

      Американські вчені Північно-Західного університету виявили, що у складі антибактеріальних засобів для боротьби з пилом використовують небезпечний компонент триклозан.

      Про це пише портал Phys.org.

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      Дослідники провели аналіз зразків пилу, які взяли на 42 спортивних спорудах, де люди часто торкаються до підлоги, матів і снарядів, а також використовують антимікробні серветки.

      Чим небезпечний триклозан
      Чим небезпечний триклозан

      Виявилося, що зразки пилу, які містили велику кількість триклозану, мали генетичні маркери стійкості до антибіотиків зі схожим механізмом дії. Таким чином, використання антибактеріальних засобів може зробити їх носіями стійких до антибіотиків інфекцій.

      У США триклозан заборонили додавати у засоби дезінфекції з 2017 року, оскільки цей компонент шкодить ендокринній та репродуктивній системі людини. Але триклозан може міститися у зубній пасті та інших засобах гігієни.

      Висновок вчених: мийні засоби, які містять у своєму складі триклозан, можуть завдати шкоду організму.

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      Теги: Здоров'я Лікування Інфекція дослідження
      Джерело: 24 Канал
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