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Вчені закінчили найнудніший експеримент всіх часів

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14 років вчені спостерігали за роботою атомних годинників
14 років вчені спостерігали за роботою атомних годинників / nist.gov

Дослідники з Університету штату Монтана закінчили експеримент, який тривав 14 років. І це не досліди з клонування чи спостереження за розвитком. Весь цей час вчені спостерігали за тим, як "ходить стрілка годинника".

Про це повідомили у NIST.

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Метою такого нетривіального дослідження було встановити чи змінюються закони фізики з плином часу.

Для того, щоб розібратися чи дійсно закони за якими працює наш всесвіт піддаються змінам дослідникам знадобилося 12 найточніших у світі атомних годинників.

Суть експерименту полягала у пошуку відхилень в роботі приладів. Саме наявність розбіжностей слугувала би доказом того, що закони фізики все ж змінюються з часом.

Отож вчені спостерігали за роботою атомних годинників протягом 14 років, саме такий довгий термін гарантував більш точні дані після закінчення експерименту. Надійність цих механізмів безумовна. Вони не можуть поспішити або спізнитися ні на долю секунди навіть через мільйони років.

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Експеримент було розпочато у 1999 році та зупинено у 2014. Остаточні результати після всіх підрахунків та спостережень вчені опублікували у червні 2018 року.

Як виявилося, за 14 років атоми цезію та водню поводилися абсолютно однаково не зважаючи на те, що вони перебували в різних точках земної орбіти. 

Отже закони фізики залишалися незмінними протягом 14 років і цей факт дозволив з впевненістю заявити вченим про те, що закони фізики незмінні з плином часу.

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Теги: Техно дослідження
Джерело: 24 Канал
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