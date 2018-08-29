Вчені запропонували нову теорію утворення Юпітера

Механізм формування Юпітера обговорюється вже багато років. Група вчених із Швейцарії запропонувала свою теорію утворення найбільшої планети Сонічної системи.

Про це йдеться в статті, яку опублікували в Nature Astronomy.

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За версією науковців, гігант формувався в три етапи. На першому етапі відносно швидка акреція дрібного матеріалу приблизно за мільйон років сформувала ядро ​​майбутньої планети. Потім, протягом приблизно двох мільйонів років майбутній Юпітер поглинав такі ж "зародки" планет, тільки меншого розміру. Вчені вважають, що в цей момент серед них переважали тіла кілометрових розмірів. Це поступово довело масу планети до 50 земних, попутно розігрівши її за рахунок зіткнень.

Після всього цього переважати стала акреція газів, в першу чергу водню, яка і привела до формування Юпітера в його нинішньому вигляді.

Проте ключовим питанням залишаються причини, за яких маса Юпітера на другому етапі його формування росла так повільно. Автори роботи вважають, що це сталося саме з огляду на зіткнення з астероїдами кілометрових розмірів, які розігрівали атмосферу, не даючи початися акреції газів.

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