Вчені запропонували оригінальний спосіб лікування дитячих розладів

Науковці з Дитячої лікарні Філадельфії оцінили ефективність відеоігор для лікування дітей з розладами аутистичного спектра (РАС) та супутнім синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

Про це пише журнал Journal of Autism and Developmental Disorders.

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Проблема звичних ліків від розладів у тому, що половина дітей розладами аутистичного спектра мають деякі симптоми СДУГ, при цьому близько у третини з них ставлять вторинний діагноз СДУГ. Наявність двох розладів знижує ефективність препаратів СДУГ.

СДУГ – що це? Це певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку, гіперактивністю. У дітей або дорослих виникають труднощі у сприйнятті інформації, концентрації уваги, імпульсивність в поведінці.

У дослідженні взяли участь 19 дітей у віці 9-13 років з діагнозом РАС і супутніми симптомами СДУГ.

Діти з цими симптомами страждають від когнітивних проблем – здатність мозку зберігати концентрацію та увагу та ігнорувати інші фактори, які відволікають.



Вчені запропонували лікувати дитячі розлади відеоіграми

Тому дослідники запустили проект EVO, що забезпечує сенсорні і моторні стимули за допомогою екшн-ігор. Лікування проводиться за допомогою відеоігор або освітньої діяльності, які містять розпізнавання образів.

РАС – що це? Це порушення нейророзвитку, основними особливостями яких є якісні порушення реципрокної соціальної взаємодії, якісні порушення спілкування, обмежені, повторювані, стереотипні поведінка та інтереси.

"Наше дослідження показало, що батьки і діти повідомили про високий рівень задоволеності лікуванням", — заявляє автор дослідження Бенджамін Єрис (Benjamin Yerys).

Основною оцінкою ефективності TOVA API – об'єктивна міра уваги, які затвердило Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

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