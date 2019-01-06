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      Вчені запропонували оригінальний спосіб лікування дитячих розладів

      49 Читать новость на русском
      Вчені запропонували лікувати дитячі розлади відеоіграми
      Вчені запропонували лікувати дитячі розлади відеоіграми / romper.com

      Науковці з Дитячої лікарні Філадельфії оцінили ефективність відеоігор для лікування дітей з розладами аутистичного спектра (РАС) та супутнім синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

      Про це пише журнал Journal of Autism and Developmental Disorders.

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      Проблема звичних ліків від розладів у тому, що половина дітей розладами аутистичного спектра мають деякі симптоми СДУГ, при цьому близько у третини з них ставлять вторинний діагноз СДУГ. Наявність двох розладів знижує ефективність препаратів СДУГ.

       
      СДУГ – що це?
      Це певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку, гіперактивністю. У дітей або дорослих виникають труднощі у сприйнятті інформації, концентрації уваги, імпульсивність в поведінці.

      У дослідженні взяли участь 19 дітей у віці 9-13 років з діагнозом РАС і супутніми симптомами СДУГ.

      Діти з цими симптомами страждають від когнітивних проблем – здатність мозку зберігати концентрацію та увагу та ігнорувати інші фактори, які відволікають.

      Вчені запропонували лікувати дитячі розлади відеоіграми
      Вчені запропонували лікувати дитячі розлади відеоіграми

      Тому дослідники запустили проект EVO, що забезпечує сенсорні і моторні стимули за допомогою екшн-ігор. Лікування проводиться за допомогою відеоігор або освітньої діяльності, які містять розпізнавання образів.

       
      РАС – що це?
      Це порушення нейророзвитку, основними особливостями яких є якісні порушення реципрокної соціальної взаємодії, якісні порушення спілкування, обмежені, повторювані, стереотипні поведінка та інтереси.

      "Наше дослідження показало, що батьки і діти повідомили про високий рівень задоволеності лікуванням", — заявляє автор дослідження Бенджамін Єрис (Benjamin Yerys).

      Основною оцінкою ефективності TOVA API – об'єктивна міра уваги, які затвердило Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Техно Ігри Здоров'я Діти Лікування
      Джерело: 24 Канал
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