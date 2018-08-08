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Вчені заявили про неочікувану користь гарної постави

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Вчені заявили про неочікувану користь гарної постави
Вчені заявили про неочікувану користь гарної постави / diva.aktuality.sk

Дослідники з університету Сан-Франциско (США) встановили, що гарна постава здатна допомогти в подоланні стресових ситуацій, а також у вирішенні математичних тестів.

Про це йдеться в дослідженні, пише NeuroRegulation.

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У дослідженні взяли участь 125 студентів. Їм потрібно було вирішити нескладне математичне завдання – послідовно віднімати 7 з 843 протягом 15 секунд.

На що впливає гарна постава
На що впливає гарна постава

Частині учасників потрібно було це робити згорбившись. А іншій – сидіти прямо.

У результаті 56% студентів зазначили, що завдання легше виконувалося з прямою поставою.

Перед дослідженням учасники заповнили анонімну анкету, в якій вказали інформацію про рівень тривожності під час екзаменів та виконання тестів з математики.

На що впливає гарна постава
На що впливає гарна постава

Дослідження показало, що сутулість і погана постава при здачі тесту заважають студентам добре складати математичні тести. Все тому, що сутулість може викликати старі негативні спогади в тілі і мозку.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Стрес Психологія
Джерело: 24 Канал
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