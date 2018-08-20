Вчені заявили про смертельну небезпеку дієти

Американські науковці у ході дослідження встановили, що деякі дієти можуть скорочувати тривалість життя людини.

У експерименті, який тривав 25 років, взяли участь понад 15 тисяч осіб, що споживали в їжу середню кількість калорій, пише Science Daily.

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Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я США простежили загальний вплив вуглеводних продуктів на ризик смерті.



Вчені заявили про небезпеку дієт

Науковці виявили, що занадто низьке (менш як 40% від загального раціону) і занадто високе (понад 70%) споживання вуглеводів пов'язано зі зниженням тривалості життя.

До того ж, люди, у раціоні яких не містилося вуглеводів, жили у середньому на 4 роки менше ніж ті, які вживали їх у нормальній кількості.

Вчені переконують, що люди, які замінили вуглеводи на жири та білки тваринного походження, більше ризикують здоров'ям, ніж прихильники рослинної їжі.



Дієти без вуглеводів скорочують життя

Рекомендації науковців такі: потрібно дотримуватися збалансовано дієти, раціон якої включає 50-55% вуглеводів.