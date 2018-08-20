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Вчені заявили про смертельну небезпеку дієти

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Вчені заявили про небезпеку дієт
Вчені заявили про небезпеку дієт / indianexpress.com

Американські науковці у ході дослідження встановили, що деякі дієти можуть скорочувати тривалість життя людини.

У експерименті, який тривав 25 років, взяли участь понад 15 тисяч осіб, що споживали в їжу середню кількість калорій, пише Science Daily.

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Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я США простежили загальний вплив вуглеводних продуктів на ризик смерті.

Вчені заявили про небезпеку дієт
Вчені заявили про небезпеку дієт

Науковці виявили, що занадто низьке (менш як 40% від загального раціону) і занадто високе (понад 70%) споживання вуглеводів пов'язано зі зниженням тривалості життя.

До того ж, люди, у раціоні яких не містилося вуглеводів, жили у середньому на 4 роки менше ніж ті, які вживали їх у нормальній кількості.

Вчені переконують, що люди, які замінили вуглеводи на жири та білки тваринного походження, більше ризикують здоров'ям, ніж прихильники рослинної їжі.

Дієти без вуглеводів скорочують життя
Дієти без вуглеводів скорочують життя

Рекомендації науковців такі: потрібно дотримуватися збалансовано дієти, раціон якої включає 50-55% вуглеводів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування дослідження Дієти
Джерело: 24 Канал
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