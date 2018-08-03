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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук

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Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук
Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук / newscientist.com

Вчені з Австралії провели дослідження та встановили, що деякі бактерії, які резистентні до антибіотиків, стали стійкими до засобів для миття рук з вмістом спирту.

Це сталося через поширеність дозаторів антибактеріальних гелів в лікарнях, пише The Independent. Раніше вони допомагали успішно боротися з важковиліковними інфекціями.

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Дозатори поширювалися через те, що дезінфекція рук допомагала загальмувати поширення метицилін-резистентного золотистого стафілокока (MRSA). Ця бактерія може вплинути на виникнення невиліковного захворювання, до прикладу, сепсис чи пневмонія. MRSA є стійкою до ліків.

Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук
Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук

Науковці встановили, що використання спиртових дезінфікуючих засобів призвело до почастішання захворювань, викликаних ванкоміцин-резистентними ентерококами (VRE). Останні здатні викликати сепсис. Ці мікроорганізми є причиною 10% випадків лікарняних інфекцій в усьому світі.

Науковці провели дослідження на мишах і встановили, що бактерії VRE виживали при обробці етанолом. Ба більше – вони здатні швидше колонізувати кишківник мишей.

Чи безпечні спиртові дезінфікуючі засоби
Чи безпечні спиртові дезінфікуючі засоби

Що таке сепсис? Це важке інфекційне захворювання, яке розвивається через прогресування і поширення інфекційного процесу в організмі через кров.

Що таке пневмонія? Це гостре запалення легенів, при якому вражаються альвеоли – повітряні міхурці. виникає через бактерії чи віруси.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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