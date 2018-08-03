Вчені з Австралії провели дослідження та встановили, що деякі бактерії, які резистентні до антибіотиків, стали стійкими до засобів для миття рук з вмістом спирту.

Це сталося через поширеність дозаторів антибактеріальних гелів в лікарнях, пише The Independent. Раніше вони допомагали успішно боротися з важковиліковними інфекціями.

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Дозатори поширювалися через те, що дезінфекція рук допомагала загальмувати поширення метицилін-резистентного золотистого стафілокока (MRSA). Ця бактерія може вплинути на виникнення невиліковного захворювання, до прикладу, сепсис чи пневмонія. MRSA є стійкою до ліків.



Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук

Науковці встановили, що використання спиртових дезінфікуючих засобів призвело до почастішання захворювань, викликаних ванкоміцин-резистентними ентерококами (VRE). Останні здатні викликати сепсис. Ці мікроорганізми є причиною 10% випадків лікарняних інфекцій в усьому світі.

Науковці провели дослідження на мишах і встановили, що бактерії VRE виживали при обробці етанолом. Ба більше – вони здатні швидше колонізувати кишківник мишей.



Чи безпечні спиртові дезінфікуючі засоби

Що таке сепсис? Це важке інфекційне захворювання, яке розвивається через прогресування і поширення інфекційного процесу в організмі через кров.

Що таке пневмонія? Це гостре запалення легенів, при якому вражаються альвеоли – повітряні міхурці. виникає через бактерії чи віруси.