Вчені заявили, що до 2190 року загинуть 20% живих організмів на Землі

Як зауважили вчені-біологи, вимирання багатьох видів тварин та інших живих організмів напряму залежить від діяльності людини. Проте вони наголосили, що людство може виправити цю негативну тенденцію, і запобігти шостому масовому вимиранню тварин.

Загалом вчені Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екологічним системам (IPBES) зауважили, що наразі під загрозою вимирання перебуває приблизно мільйон видів тварин та рослин на Землі.

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Яким видам загрожує вимирання

Згідно з дослідженням, 75% суші, 40% світового океану і 50% річок вже "демонструють деградацію через діяльність людини". Крім того, під загрозою перебувають понад 40% амфібій, 33% рифових коралів і більше третини морських ссавців. А за попередніми оцінками, вимирання загрожує 10% видам комах.



Інфографіка масового вимирання тварин та живих організмів

Якщо ж людство не виправить таку негативну тенденцію, то до 2190 року на Землі взагалі може не залишитися комах. А це неодмінно змінить всю біосферу нашої планети. Також під час доповіді у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Франції біологи повідомили, що з 16 століття вимерло до 680 видів хребетних.

Які причини масового вимирання

На думку вчених, перш за все, масове вимирання пов'язане зі:

– змінами у землекористуванні;

– пряме використання живих організмів, наприклад, полювання;

– зміна клімату;

– забруднення навколишнього середовища;

– поширення інвазивних видів.

Що таке інвазивні види?Інвазивними називають види тварин і рослин, випадково занесених людиною в нові для них регіони, де вони успішно приживаються, починають розмножуватись і захоплювати нові території. Інвазивні види негативно впливають на місцеву флору і фауну, від чого стають шкідниками.

Як виправити ситуацію

Дослідники вважають, що невтішну картину можна виправити завдяки "перетворювальним змінам". Тобто потрібно повністю змінити організацію системи життя людства у сфері економіки, технологій і соціального розвитку, для чого буде потрібно змінити наявні цінності та цілі.

До слова, волонтери вирішили почистити найвищу точку світу – гору Еверест. За перші тижні акції 14 ентузіастів зібрали близько 3 тонн сміття.