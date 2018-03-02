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Вчені заявили, що повз Землю пролетить чималий астероїд

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Астероїд пролетить повз Землю
Астероїд пролетить повз Землю / Фото з вільних джерел

Астероїд завбільшки з автобус пролетить між Місцем та Землею 2 березня. Швидкість, яку розвиватиме небесне тіло, сягатиме понад 18 тисяч кілометрів за годину.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Науковці назвали астероїд 2018 DV1. За підрахунками вчених, його діаметр становить від 5,6 до 12 метрів. Пролетить астероїд на відстані 105 тисяч кілометрів від Землі.

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Астероїди цього розміру часто не наближаються до нашої планети. Можливо, лише один – два рази на рік,
– пояснив науковець NASA Пол Чодос.

У NASA розповіли, що людям не варто непокоїтись через наближення астрономічного об'єкта. Загалом від початку 2018 року це вже 18 астероїд, який зафіксували науковці неподалік від Землі.

Вчені спостерігатимуть за польотом 2018 DV1 за допомогою роботизованого телескопа в обсерваторіях Тенагра, що в американському штаті Аризона. Окрім цього, науковці зроблять онлайн-трансляцію цього явища, щоб всі охочі мали змогу простежити за рухом астероїда. Наразі ж вчені продемонстрували траєкторію польоту астрономічного об'єкта.

Теги: LifeStyle Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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