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      Вчені зайшли ген, який дозволяє їсти і не набирати вагу

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      Вчені зайшли ген, який дозволяє їсти і не набирати вагу
      Вчені зайшли ген, який дозволяє їсти і не набирати вагу / citypassguide.com

      Дослідники з Університету Фліндерс провели низку експериментів і встановили ген, який відповідає за збільшення ваги.

      Про це інформує Daily Mail.

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      Досліди проводилися на мишах, яких поділили на дві групи. У одній з них вчені блокували один єдиний ген – RCAN1. Обидві групи гризунів харчувалися жирною їжею. Через певний час дві групи мишей сфотографували.

      Миші на фото зліва, у яких блокували ген RCAN1, не погладшали у порівнянні з гризунами з іншої групи.

      Миші (ліворуч) не погладшали, у порівнянні з гризунами (праворуч)
      Миші (ліворуч) не погладшали, у порівнянні з гризунами (праворуч)

      Вчені пояснюють такий результат тим, що блокування гену допомагає у перетворенні нездорового "білого" жиру на більш здорову "буру" версію.

      Дослідники переконані, що вони наблизилися до створення пігулки, яка дозволить їсти скільки хочеться та не гладшати. Ця таблетка допоможе людям спалювати більше калорій під час відпочинку. Дослідники зазначають, що вона не вплине на їх апетит.

      "Це означає, що організм буде накопичувати менше жиру без необхідності зменшувати споживання їжі або більше займатися фізичними вправами",  – прокоментував керівник дослідження професор Деміен Кітінг.

      via GIPHY

      До того ж, дослідники переконані, що цей ген є у людини. Вони сподіваються, що аналогічний метод матиме такий же ефект і для людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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