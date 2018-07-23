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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені здивували заявою про дитячі спогади

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Майже 40% спогадів з дитинства не відповідали дійсності
Майже 40% спогадів з дитинства не відповідали дійсності / knowyourmeme.com

Науковці провели дослідження і встановили, що меншу половину подій з дитинства, які людина пам’ятає, не відбувалися.

Загалом вчені опитали понад 6 тисяч осіб віком від 11 до 90 років, пише ScienceAlert.

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Вони розпитали про найбільш ранні спогади та які емоції вони в них викликали. Відтак, 38% (майже 2,5 тисячі людей) людей відповіли, що пам’ятають себе до 2 років, а ще майже тисяча зізналася, що мають спогади віком до року.

Науковці відзначили тенденцію: чим старшою людина була, тим більш ранні спогади вона називала.

Майже 40% спогадів з дитинства не відповідали дійсності
Майже 40% спогадів з дитинства не відповідали дійсності

Проте науковці, проаналізувавши лексику, він і сам сюжет, зробили висновок, що ці спогади є помилковими. Вони були сформовані штучно на основі розповідей інших членів сім'ї та фотографій.

Відтак, майже 40% спогадів не відповідали дійсності.

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Теги: Діти LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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