Американські дослідники виявили, що люди з ожирінням, які хворі на рак, краще реагують на препарати що стимулюють імунну систему на боротьбу з онкопухлинами.

Про це пише Science.

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Вчені провели досліди на мишах та мавпах з надмірною вагою. Виявилося, що у тварин білок, який пригнічує ракові клітини, виділяється значно активніше незалежно від типу раку.

Парадокс полягає у тому, що у людей з ожирінням пухлини ростуть швидше. Також вчені виявили, що зайва вага провокує зростання раку через ті ж сполуки, на які націлена імунотерапія.



Вчені здивували заявою про користь ожиріння

Фахівці також провели терапію на контрольних мишах з онкозахворюваннями. Виявилося, що тварини з ожирінням мають більше шансів вижити.

Ожиріння – причини • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;

• генетичні порушення ферментативної активності;

• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;

• переїдання психогенного характеру;

• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);

• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

Вчені мають на меті з’ясувати, чи може дієта зі збільшеною кількістю жирів створити ефект ожиріння для підвищення імунотерапії.

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