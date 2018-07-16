Вчені здивували заявою про наслідки ожиріння
Ожиріння пов’язують з розвитком багатьох захворювань та станів, а також ризик смерті від різних причин. Проте вчені з Канади встановили, що ожиріння не пов’язано з ризиком смерті.
Дослідження пояснює, що причина смертності полягає в інших патологічних станах, які нерідко наявні у людей з ожирінням, йдеться в журналі Clinical Obesity.
Читайте також: Які люди більше схильні до ожиріння: неочікувана відповідь
Науковці досліджували дані 50 осіб з зайвою вагою впродовж 13 років. Усіх людей поділили на категорії в залежності від ступеня їх повноти та наявності у них метаболічних відхилень – підвищеного цукру в крові, високого артеріального тиску і щільної концентрації ліпідів.
Ожиріння без метаболічних порушень не підвищує ризик смерті
Експеримент показав, що у людини може бути ожиріння, але при цьому може не бути метаболічних порушень. В такому випадку, йде мова про здорове ожиріння, яке не збільшує ризику смертності.
Проте вчені пояснюють, що людей з метаболічно здоровим ожирінням вкрай мало, серед досліджуваних таке явище зафіксували у 1,2% добровольців.
Ризик смерті підвищується у людей з високим артеріальним тиском, рівнем жирів та глюкози в крові.
Ризик смерті підвищується у людей з високим артеріальним тиском
Висновок вчених такий: у людей з надмірною вагою без інших захворювань ризик смерті не був значно вищим, ніж у струнких здорових людей з контрольної групи.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.