Вчені здивували заявою про наслідки ожиріння

Ожиріння пов’язують з розвитком багатьох захворювань та станів, а також ризик смерті від різних причин. Проте вчені з Канади встановили, що ожиріння не пов’язано з ризиком смерті.

Дослідження пояснює, що причина смертності полягає в інших патологічних станах, які нерідко наявні у людей з ожирінням, йдеться в журналі Clinical Obesity.

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Науковці досліджували дані 50 осіб з зайвою вагою впродовж 13 років. Усіх людей поділили на категорії в залежності від ступеня їх повноти та наявності у них метаболічних відхилень – підвищеного цукру в крові, високого артеріального тиску і щільної концентрації ліпідів.



Ожиріння без метаболічних порушень не підвищує ризик смерті

Експеримент показав, що у людини може бути ожиріння, але при цьому може не бути метаболічних порушень. В такому випадку, йде мова про здорове ожиріння, яке не збільшує ризику смертності.

Проте вчені пояснюють, що людей з метаболічно здоровим ожирінням вкрай мало, серед досліджуваних таке явище зафіксували у 1,2% добровольців.

Ризик смерті підвищується у людей з високим артеріальним тиском, рівнем жирів та глюкози в крові.



Ризик смерті підвищується у людей з високим артеріальним тиском

Висновок вчених такий: у людей з надмірною вагою без інших захворювань ризик смерті не був значно вищим, ніж у струнких здорових людей з контрольної групи.