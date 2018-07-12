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Вчені зі США назвали препарати, які борються з утворенням метастазів

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Метастази
Метастази / devrtv2017.realitatea.net

Кілька типів препаратів, які вже застосовуються, можуть бути ефективними у боротьбі з утворенням метастазів, характерних для останньої стадії раку.

Про це заявили науковці Тулейнського університету у США, повідомляє Medical Xpress.

Вони проаналізували 4580 відомих фармакологічно активних сполук і схвалених FDA препаратів. Як з'ясувалося, 22 з них, включаючи антибіотики, протигрибкові і протизапальні засоби, здатні запобігти вивільненню екзосом з клітин раку передміхурової залози і загальмувати прогресування пухлини.

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Сполуки певних препаратів допомагають запобігти передачі хімічних сигналів через екзосому між злоякісними клітинами.

Екзосоми – це мікроскопічні бульбашки, що складаються з ліпідної мембрани і містять у ній молекул білків і РНК. Вчені з'ясували, що в екзосомах, які виділяються раковими клітинами, є речовини, що стимулюють ріст пухлини.

Наприклад, бульбашки можуть транспортувати онкогени у сусідні клітини або білки (наприклад, MT1-MMP,), які роблять тканини, що оточують пухлину, уразливими до проникнення у них злоякісних клітин.

В екзосомах також можуть міститися сигнальні фактори, які пригнічують активацію імунної системи.

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Теги: Медицина Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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