Вчені зі США назвали препарати, які борються з утворенням метастазів
Кілька типів препаратів, які вже застосовуються, можуть бути ефективними у боротьбі з утворенням метастазів, характерних для останньої стадії раку.
Про це заявили науковці Тулейнського університету у США, повідомляє Medical Xpress.
Вони проаналізували 4580 відомих фармакологічно активних сполук і схвалених FDA препаратів. Як з'ясувалося, 22 з них, включаючи антибіотики, протигрибкові і протизапальні засоби, здатні запобігти вивільненню екзосом з клітин раку передміхурової залози і загальмувати прогресування пухлини.
Читайте також: Чому болять груди: основні причини
Сполуки певних препаратів допомагають запобігти передачі хімічних сигналів через екзосому між злоякісними клітинами.
Екзосоми – це мікроскопічні бульбашки, що складаються з ліпідної мембрани і містять у ній молекул білків і РНК. Вчені з'ясували, що в екзосомах, які виділяються раковими клітинами, є речовини, що стимулюють ріст пухлини.
Наприклад, бульбашки можуть транспортувати онкогени у сусідні клітини або білки (наприклад, MT1-MMP,), які роблять тканини, що оточують пухлину, уразливими до проникнення у них злоякісних клітин.
В екзосомах також можуть міститися сигнальні фактори, які пригнічують активацію імунної системи.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.