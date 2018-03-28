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Вчені знайшли докази існування невідомої древньої цивілізації у Південній Америці: деталі

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Древнє поселення в Південній Америці
Древнє поселення в Південній Америці / Science Alert

Колись ліси в південній частині річки Амазонка вважали безлюдними до появи мореплавця Христофора Колумба. Однак цю думку спростували науковці, які знайшли докази існування ще однієї древньої цивілізації.

Поселення нараховувало від 500 тисяч до мільйона осіб, повідомляє Science Alert.

Древні люди оселились на майже 1800 кілометрах тропічного лісу. Завдяки супутниковим знімкам науковці виявили 81 археологічний об'єкт. Однак на місці експедиції вчені знайшли 104 земельні структури, які часто мали форму геогліфів. Діаметр утворення становив від 30 до 400 метрів. Відтак археологи встановили, що неймовірна знахідка – це своєрідні насипи, з'єднані між собою спеціальними проходами.

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Такі укріплені села вчені датували 1250 – 1500 роками нашої ери. Під час археологічних розкопок науковці знайшли кераміку, поліровані кам'яні сокири, залишки добрив та побутових відходів.

Існує загальне помилкове уявлення, що Амазонка – це місцевість, де жили розсіяні кочові племена. Це не так. Ми виявили, що деякі популяції, що мешкали неподалік великих річок, були значно більшими, аніж вважалось раніше. Ці люди вплинули на навколишнє середовище, яке ми маємо сьогодні,
– розповів археолог Йонас Гресогріо де Соуза.

Вчені припускають, що древні люди в Південній Америці мали близько 1500 землянок. Наразі ж дослідження продовжуються. Очолили експедицію вчені з Університету Ексетер, що у Великобританії.

Теги: LifeStyle Історія
Джерело: 24 Канал
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