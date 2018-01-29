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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вчені знайшли гормон, який заставляє людей думати про секс

05:49, сьогодні 879 Читать новость на русском
Сексуальний потяг
Сексуальний потяг

Міжнародна група вчених з Німеччини та Бельгії з'ясувала, що на потяг до протилежної статі впливає гормон кісспептин.

Витяги з їх роботи публікує Science Daily.

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Біологи з Університету Саару і Льежского університету вивчали мигдалеподібне тіло мозку мишей, яке відповідає за емоційний стан і сексуальну поведінку. У ньому виявилися нейрони, сприйнятливі до гормону кісспептину. Активувавши ці нейрони і поспостерігавши за поведінкою піддослідних особин, вчені встановили, що миші почали проявляти підвищену соціальну активність і приділяти більше уваги протилежній статі. Крім того, тести показали зниження рівня тривоги.

У дослідженні наголошується, що вироблення кісспептина у самок мишей активізують феромони, що виділяються самцями. Це, за словами співавтора роботи Ульріха Бема, відкриває можливість для створення ліків для жінок, котрі страждають на сексуальні патології.

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Раніше вчені пов'язували кісспептин з процесом статевого дозрівання і регулюванням репродуктивної функції.

"До цього ми погано уявляли, як мозок пов'язує разом овуляцію і сексуальний потяг. Тепер ми розуміємо, що ці процеси контролюються однією молекулою в різних частинах мозку паралельно", - йдеться в дослідженні.

Теги: Здоров'я Здорове життя Секс LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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