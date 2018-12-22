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      Вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

      844 Читать новость на русском
      Новий метод лікування раку простати
      Новий метод лікування раку простати / vistanews.ru

      Вчені розробили новий радикальний метод лікування раку передміхурової залози. Пухлині будуть робити ін'єкції.

      Про це повідомляє hyser.

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      Видання зазначає, що дослідники з Королівського коледжу Лондона почали робити ін'єкції в пухлину для зміцнення імунної системи, допомагаючи їй знищувати злоякісні клітини.

      Боротьба з раком
      Вчені робитимуть ін'єкції в пухлину

      Найближчим часом фахівці планують почати дослідження за участю 20 чоловіків із пізніми стадіями раку простати за підтримки Дослідницького центру раку простати (PCRC).

      Експерти сподіваються, що новий метод лікування допоможе зменшити пухлини передміхурової залози, а також забезпечити тривалий захист від цієї хвороби.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Онкозахворювання Наука
      Джерело: 24 Канал
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