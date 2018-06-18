Вчені знайшли новий спосіб лікування депресії

Психологи з США встановили, що електрична активність мозку пацієнта з депресією при отриманні винагороди може бути об'єктивним показником ефективності лікування.

Результати дослідження науковці опублікували у виданні The Journal of Clinical Psychiatry.

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Загалом в експерименті взяли участь 63 пацієнти з клінічною депресією. Усім показували двоє дверей, за одними з них був приз. Якщо учасник обирав двері з призом, то він отримував гроші, якщо ж ні – їх втрачав.

Після цього усіх учасників розділили на дві групи, перша проходила 12-тижневий курс антидепресантів, а друга – сеанси когнітивно-поведінкової психотерапії раз на тиждень протягом такого ж часу. Також вчені виділили контрольну групу х 25 осіб, які проходили експеримент, але їм не прописували лікування.

Після завершення лікування експеримент повторили ще раз. Вчені встановили, що збільшення електричної активності мозку пов'язане зі зменшенням депресивних симптомів і тривожності. Людям з низькими показниками більше допомогли антидепресанти.



Науковці знайшли спосіб лікування депресії

За даними дослідників, діагностувати депресію та оцінити ефективність лікування можна за допомогою показників електричної активності головного мозку у відповідь на отримання винагороди.