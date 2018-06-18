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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вчені знайшли новий спосіб лікування депресії

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Науковці знайшли спосіб лікування депресії
Науковці знайшли спосіб лікування депресії / unsplash.com

Психологи з США встановили, що електрична активність мозку пацієнта з депресією при отриманні винагороди може бути об'єктивним показником ефективності лікування.

Результати дослідження науковці опублікували у виданні The Journal of Clinical Psychiatry.

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Загалом в експерименті взяли участь 63 пацієнти з клінічною депресією. Усім показували двоє дверей, за одними з них був приз. Якщо учасник обирав двері з призом, то він отримував гроші, якщо ж ні – їх втрачав.

Після цього усіх учасників розділили на дві групи, перша проходила 12-тижневий курс антидепресантів, а друга – сеанси когнітивно-поведінкової психотерапії раз на тиждень протягом такого ж часу. Також вчені виділили контрольну групу х 25 осіб, які проходили експеримент, але їм не прописували лікування.

Після завершення лікування експеримент повторили ще раз. Вчені встановили, що збільшення електричної активності мозку пов'язане зі зменшенням депресивних симптомів і тривожності. Людям з низькими показниками більше допомогли антидепресанти.

Науковці знайшли спосіб лікування депресії
Науковці знайшли спосіб лікування депресії

За даними дослідників, діагностувати депресію та оцінити ефективність лікування можна за допомогою показників електричної активності головного мозку у відповідь на отримання винагороди.

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Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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