Вчені знайшли нову незвичну користь від текіли

Вчені виявили зв'язок між текілою і схудненням: підсолоджувач, який міститься в рослині агави, може знизити рівень глюкози в крові.

Відповідне дослідження провело Американське хімічне товариство. Експерти вивчили вплив текіли на рівень глюкози в крові, і виявило, що цукор в рослині, з якого виробляється текіла, може допомогти знизити рівень цукру в крові.

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Природний підсолоджувач, який є у рослині агави, називається агавінамі і не засвоюється організмом, тому не підвищить рівень цукру в крові.

Під час дослідження експерти виявили, що миші, які перебували на стандартній дієті, а потім пили воду з додаванням агавінов, починали їсти менше і мали нижчий рівень цукру в крові, ніж миші, що не споживали агавіни.

Також гризуни, що вживали агавіни, продукували гормон під назвою GLP-1, який довше утримує відчуття ситості і виробляє інсулін. Фахівці вважають, що агавіни можуть бути корисні людям з діабетом другого типу або які борються із зайвою вагою.