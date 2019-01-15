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      Вчені знайшли нову важливу ділянку мозку

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      Нова ділянка мозку
      Нова ділянка мозку / alarab.qa

      Нейробіологи з науково-дослідного університету Австралії знайшли прихований ділянку людського мозку. Його назвали Endorestiform Nucleus.

      Про це повідомляє наукове видання New Atlas.

      Читайте також: Як виглядає мозок в барвистій 3D-проекції

      Ділянка знаходиться там, де головний мозок з'єднується з хребтом, всередині нижньої ніжки мозочка. Ця область містить сенсорну і моторну інформацію, яка допомагає людям зберігати рівновагу і виконувати складні рухи.

      Провідний дослідник Джордж Паксінос заявив, що давно підозрював про існування Endorestiform Nucleus. За допомогою нових технологій, його очікування підтвердилися.

      Нова ділянка мозку
      Нова ділянка мозку Endorestiform Nucleus

      "Ця ділянка цікава тим, що вона відсутня у макак-резусів та інших тварин, яких ми досліджували. Він може бути унікальною особливістю людини, поряд з розміром мозку", – розповів Паксінос.

      Тепер вчені встановлюють, які функції виконує знайдений ділянку. Імовірно, він може брати участь у малій моториці, а також допоможе лікувати хворобу Паркінсона та інші захворювання.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Медицина
      Джерело: 24 Канал
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