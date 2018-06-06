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Вчені знайшли основні причини невиліковності раку

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Основні причини невіликовності раку
Основні причини невіликовності раку / akaritx.com

Шведські вчені виявили стратегії, через які ракові клітини виживають при різних методах лікування.

Науковці проаналізували геноми ракових клітин, які вони виділили з 50 пухлин у дітей, які страждали на пухлину Вільмса, нейробластому і рабдоміосаркому, пише MedicalXpress.

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Вони встановили групи генів, які сприяють розвитку захисних механізмів, спрямованих проти імунної системи пацієнта, хіміотерапевтичних та інших препаратів.

Науковці розділили мутації, які виникають у генах та з’являються нові типи пухлинних клітин, на 4 групи – механізмам виживання пухлинних тканин – толерантність, співіснування, конкуренція і хаос. Дві останні групи сприяють рецидиву пухлин.

При механізмі толерантності нові клони утворюються в певній частині пухлини і не змінюють свого місця розташування. При співіснуванні клони розмножуються та ростуть, а при конкуренції – новий клон заміняє початкові ракові клітини. Хаос з’являється тоді, коли різні типи клітин з’являються у різних місцях пухлини одночасно.

До слова, пухлини мозку є 22-им найпоширенішим раком у всьому світі, що посідає 12 місце у статистиці про смертність. Пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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