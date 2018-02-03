Вчені знайшли ознаки життя в космосі
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Американське агентство з дослідження космічного простору NASA підтвердило факт існування ознак життя на супутнику Сатурна Титані.
Відповідні результати дослідження, опублікованих у журналі Science Advances, повідомляється Phys.org.
Зазначається, фахівці виявили в атмосфері Титана вінілціанід – це з'єднання, яке може бути компонентом клітинних мембран у мікроорганізмів. Існує ймовірність, що вони живуть у метанових океанах супутника Сатурна.
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У земних організмів клітинні мембрани містять фосфоліпіди – це молекули, що складаються з полярної "головки" двох неполярних хвостів із залишків жирних кислот.
Джерело: 24 Канал
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