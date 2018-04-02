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Вчені знайшли препарат, який вбиває комарів

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Комар
Комар / Medical News Today

Міжнародна група медиків з Кенії, США і Великобританії з'ясувала, що вживання івермектину (препарату від паразитів) призводить до загибелі комарів, які кусають людей.

Як пише Tech Times, у дослідженні взяли участь 140 кенійців, які заразилися малярією. Протягом трьох днів добровольці отримували по 600 або 300 міліграмів івермектину, після чого їх кров'ю годували комарів.

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Як виявили вчені, навіть при меншому дозуванні кров залишається отруйною для комарів протягом 28 днів – 97% паразитів, які вживали її, померли протягом двох тижнів.

За словами медиків, препарат має відносно невелику кількість побічних ефектів і сподіваються, що речовина допоможе в боротьбі з малярією.

Теги: LifeStyle дослідження
Джерело: 24 Канал
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