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      Вчені знайшли причину куріння та алкоголізму

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      Вчені знайшли причину куріння та алкоголізму
      Вчені знайшли причину куріння та алкоголізму / unsplash.com

      Британські дослідники з Університету Ворика виявили зміни у головному мозку людини, які впливають на схильність людини до шкідливих звичок, зокрема до куріння чи алкоголізму.

      З результатами дослідження можна ознайомитися на сайті eLIFE.

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      Виявилося, що причини схильності до куріння та алкоголю ховаються в орбітофронтальній корі.

       
      Орбітофронтальна кора – що це?
      Це ділянка префронтальної кори головного мозку, яка бере участь у прийнятті рішень.

      Вчені вважають, що орбітофронтальна кора – це показник, який характеризує структуру нейронних зв'язків, що зі свого боку сприяє формуванню шкідливих звичок.

      У дослідженні взяли участь 831 людина, під час якого вчені проаналізували анатомічну і функціональну структуру нейронних зв'язків в головному мозку людини. Отримані результати порівняли з даними іншого дослідження, у якому взяли участь понад тисячу осіб.

      Експеримент показав, що у курців спостерігається низька функціональна зв'язність в латеральній орбітофронтальній корі. Така особливість пов’язана з імпульсивною поведінкою.

      Для людей, які страждають на алкоголізм, характерна висока функціональна зв'язність медіальної орбітофронтальної кори, яка пов'язана з системою винагороди.

      via GIPHY

      Результати дослідження допоможуть у розробці нових способів подолання залежностей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Алкоголь Тютюн
      Джерело: 24 Канал
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