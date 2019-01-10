Вчені знайшли причину куріння та алкоголізму
Британські дослідники з Університету Ворика виявили зміни у головному мозку людини, які впливають на схильність людини до шкідливих звичок, зокрема до куріння чи алкоголізму.
З результатами дослідження можна ознайомитися на сайті eLIFE.
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Виявилося, що причини схильності до куріння та алкоголю ховаються в орбітофронтальній корі.
Вчені вважають, що орбітофронтальна кора – це показник, який характеризує структуру нейронних зв'язків, що зі свого боку сприяє формуванню шкідливих звичок.
У дослідженні взяли участь 831 людина, під час якого вчені проаналізували анатомічну і функціональну структуру нейронних зв'язків в головному мозку людини. Отримані результати порівняли з даними іншого дослідження, у якому взяли участь понад тисячу осіб.
Експеримент показав, що у курців спостерігається низька функціональна зв'язність в латеральній орбітофронтальній корі. Така особливість пов’язана з імпульсивною поведінкою.
Для людей, які страждають на алкоголізм, характерна висока функціональна зв'язність медіальної орбітофронтальної кори, яка пов'язана з системою винагороди.
Результати дослідження допоможуть у розробці нових способів подолання залежностей.
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