Вчені знайшли речовину, яка допоможе лікувати сліпоту

Американські дослідники виділили з водоростей спеціальну речовину, яка може допомогти лікувати спадкову та набуту сліпоту.

Деякі водорості мають особливе світлочутливе око, за допомогою якого рослина стежить за умовами освітлення і дозволяє водорості рухатися в бік світла для того, щоб запускати процес фотосинтезу і отримувати харчування, передає "Країна здоров'я".

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Оскільки за роботу світлочутливого ока відповідає білок ChR2, вчені змогли його виділили в чистому вигляді. Під час досліджень з'ясувалося, що цей білок може регулювати біосинтез мікроРНК та виступати в якості фактора ремоделювання хроматину – речовини хромосом, що являє собою комплекс ДНК, РНК і білків.

Завдяки цьому білку можна домогтися відновлення клітин зсередини. Також якщо вводити білок ChR2 у сітківку пацієнта, який втратив зір внаслідок пігментного ретиніту, дозволяє зупинити цей процес – захворювання не прогресує.

Наразі під час випробувань вчені помітили, що повністю відновити зір білок не може, але сліпі люди змогли бачити і розрізняти контури предметів і обриси об'єктів. Для з'ясування усіх властивостей білка вчені проведуть додаткові дослідження.