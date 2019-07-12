Вчені знайшли рештки найдавніших людей у Європі: це може змінити попередні уявлення істориків

У Греції знайшли фрагмент черепа людини, вік якого може сягати не менше 210 тисяч років. Якщо вчені доведуть вік знахідки, виявленої в печері Апідіма, то це внесе суттєві корективи в уявлення людства про історію Homo Sapiens.

Відкриття може бути свідченням більш ранніх, ніж вважалося, випадків появи сучасних людей за межами Африки й ширшого географічного охоплення їх поселень на території Європи. Про це інформує BBC.

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Раніше вважалося, що сучасні люди потрапили до Європи з Африки лише близько 45 тисяч років тому. Люди, які живуть в наші дні за межами цього континенту, походять від мігрантів, які залишили континент 60 тисяч років тому. Коли вони просувались Євразією, то витіснили інші види древніх людей, які їм зустрічалися, наприклад, неандертальців.

Проте це була не перша міграція сучасних людей з Африки. Докази цьому – нещодавні знахідки вчених.

Приміром, вік людей, останки яких виявили в 1990-х роках у печерах Кафзех і Скул в Ізраїлі, становить від 90 до 125 тисяч років. Окрім того, палеонтологи знайшли нещодавно скам’янілості сучасних людей в Китаї. Їх вік сягає від 80 до 120 тисяч років.

А ось вивчення ДНК показало, що між людьми з Африки й неандертальцями відбувалося схрещення. Аналіз останків неандертальців, які жили на території нинішньої Німеччини, виявив, що схрещення траплялося 319-460 тисяч років тому, проте незрозуміло, чи брав участь в цьому Homo sapiens, а чи ж інший вид людей, який проживав в Африці.