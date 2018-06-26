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Вчені знайшли ще один секрет довголіття

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Науковці знайшли секрет довголіття
Науковці знайшли секрет довголіття / samaa.tv

Науковці з Іспанії виявили зв'язок між поліпшенням когнітивних здібностей та збільшенням сили в кінцівках.

Вони створили програму вправ, яка враховує фізичні особливості кожної людини, пише EurekAlert!.

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Вчені переконані, що виконуючи цей комплекс вправ, життя людини значно покращиться, а тривалість – збільшиться.

Програма передбачає поступове збільшення фізичних навантажень, які призначені для розвитку сили, витривалості і почуття рівноваги у міру того, як організм людини до них адаптується.

Щоб оцінити ефективність програми запросили 112 добровольців віком понад 70 років. Їх розділили на дві групи, одна з яких виконувала вправи по 45 хвилин двічі на тиждень, поступово збільшуючи час до 20 хвилин на день. Інша група була контрольною і вони виконували звичну для них діяльність.

Загалом експеримент тривав шість місяців.

Вчені виявили в учасників першої групи підвищення таких показників як сила, швидкість ходьби та відчуття рівноваги. На кілька пунктів покращилися результати SPPB-тесту саркопенії – вікової дегенерації скелетної мускулатури, при якій знижується рухова функція і збільшується ризик падінь і переломів, що призводять до інвалідизації та смерті.

У контрольній групі показники тестів на рівновагу і силу погіршилися.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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